Эксперты нашли причины жуткого пожара на МПС «Северная» в Хабаровске

В отношении МПС «Северная» и её руководителя природоохранный прокурор вынес постановления о возбуждении административных дел по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (Нарушение правил пожарной безопасности). Она предусматривает штрафы до 15 тысяч рублей для должностных лиц и 200 тысяч рублей для организаций. Также МПС «Северная» обязана устранить все выявленные нарушения.