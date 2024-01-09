Эксперты нашли причины жуткого пожара на МПС «Северная» в Хабаровске

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура завершила проверку обстоятельств страшного ноябрьского пожара на мусороперегрузочной станции «Северная» в ближайшем пригороде краевой столицы. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», на его тушение у пожарных ушло порядка полутора суток. Таким он был сложным.
— В ходе проверки установлено, что АО «Спецавтохозяйство г. Хабаровска» к работе допускаются лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, не обеспечено категорирование помещений объекта по пожарной опасности. Помещения станции не укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами. Система пожарной сигнализации на объекте неисправна, — говорится в сообщении надзорного ведомства.
В отношении МПС «Северная» и её руководителя природоохранный прокурор вынес постановления о возбуждении административных дел по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (Нарушение правил пожарной безопасности). Она предусматривает штрафы до 15 тысяч рублей для должностных лиц и 200 тысяч рублей для организаций. Также МПС «Северная» обязана устранить все выявленные нарушения.