МЧС назвало причину схода вагонов в Забайкальском крае

«На перегоне Алеур — Бушулей в результате схода вагонов грузового поезда произошло соударение со стоящим на соседнем пути грузовым составом», — говорится в сообщении.
В результате с рельсов сошли 14 вагонов: пять из них опрокинулись на бок, еще девять сошли тележками. Также были наклонены две секции локомотива одного из поездов. В МЧС уточняли, что в вагонах был уголь, но позже эту информацию убрали из сообщения. Ранее РЖД сообщало о сходе 27 вагонов грузового поезда.
После происшествия движение поездов было приостановлено в обе стороны. По данным МЧС, ожидаются задержки пассажирских поездов дальнего следования № 9 Владивосток — Москва и № 10 Москва — Владивосток. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) сообщила, что были также остановлены поезда № 392 Чита — Благовещенск и № 2 Москва — Владивосток. Для пассажиров организуют авиаперелеты из Читы в Благовещенск, Хабаровск и Владивосток.
По факту произошедшего Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности). Там добавили, что в результате инцидента никто не пострадал, обстоятельства устанавливаются.