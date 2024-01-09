МЧС назвало причину схода вагонов в Забайкальском крае

В результате с рельсов сошли 14 вагонов: пять из них опрокинулись на бок, еще девять сошли тележками. Также были наклонены две секции локомотива одного из поездов. В МЧС уточняли, что в вагонах был уголь, но позже эту информацию убрали из сообщения. Ранее РЖД сообщало о сходе 27 вагонов грузового поезда.