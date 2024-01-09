Два маньяка выходят на свободу в 2024 году в Петропавловске

Как следует из приговора Петропавловского городского суда от 24 мая 2021 года, вечером 5 апреля 2021 года подвыпивший Лютов вошел в подъезд 9-этажного дома. В это время из квартиры на четвертом этаже вышла женщина и не закрыла на ключ дверь. Увидев это, он вошел в квартиру и похитил там кухонный нож. Потом, закрыв лицо медицинской маской, он вышел на лестницу и напал на проходившую девушку, которая оказала ему активное сопротивление. Но ничего не похитил и убежал, так как услышал посторонние разговоры и побоялся, что его поймают. Свою вину он признал в полном объеме и в содеянном раскаялся.