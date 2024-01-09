В Башкирии простятся с погибшей в ДТП молодой семьей

Как информировал «Башинформ», по предварительным данным, в седьмом часу вечера на 39 км автодороги Уфа — Иглино — Красная Горка возле деревни Укарлино столкнулись автомобили Kia Rio и Renault Duster. 19-летняя женщина и ее 27-летний супруг погибли на месте аварии. Их маленького ребенка и 13-летнего родственника госпитализировали. Впоследствии выяснилось, что малыш получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в больнице. Также медпомощь потребовалась двум пожилым людям — мужчине, 1962 года рождения, и женщине, 1963 года рождения, из Renault.