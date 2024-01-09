В Татарстане при пожаре в частном доме погибла семилетняя девочка

В 18.06 загорелся частный дом на улице Зерчная. Площадь пожара составила 21 квадратный метр. Специалистам предстоит выяснить причину случившегося. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из зоны возгорания женщину и ребенка, после их незамедлительно передали медикам. Несмотря на старания специалистов, врачи констатировали смерть девочки 2016 года рождения. Ее мать находится в коме в больнице.