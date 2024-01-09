В Иркутской области за неделю на дорогах погибло четыре человека

С нарушением правил расположения автомобилей на проезжей части произошло 11 ДТП, с превышением скорости — семь, по четыре аварии произошли из-за нарушения правил очерёдности проезда и непредоставления преимуществ пешеходам. По два ДТП произошло из-за неверного выбора дистанции, выезда на встречную и нарушения требований дорожных знаков.