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В Иркутской области за неделю на дорогах погибло четыре человека

Четыре человека погибло, 54, в том числе 10 детей, получили травмы на дорогах Иркутской области с 1 по 8 января. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.
Источник: УГИБДД РФ по Иркутской области

Четыре аварии произошли с участием водителей без прав, шесть — с участием нетрезвых автомобилистов, в 13 случаях у участников аварий не было полисов ОСАГО.

С нарушением правил расположения автомобилей на проезжей части произошло 11 ДТП, с превышением скорости — семь, по четыре аварии произошли из-за нарушения правил очерёдности проезда и непредоставления преимуществ пешеходам. По два ДТП произошло из-за неверного выбора дистанции, выезда на встречную и нарушения требований дорожных знаков.

В 27 ДТП одной из причин аварии стали неисправности светофоров, накат и гололёд.