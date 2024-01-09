Сел в серую иномарку и исчез: молодой мужчина пропал при странных обстоятельствах под Иркутском

Под Иркутском полицейские разыскивают без вести пропавшего молодого мужчину. 26-летнего Алексея Бетина в последний раз видели в поселке Грановщина, где тот проживает.
Примечательно то, что утром 6 января он сел в машину Volkswagen Polo серого цвета и уехал из дома, после чего его телефон оказался вне зоны доступа. С того момента на связь с близкими сибиряк не выходил. Где он может находиться — неизвестно.
— С заявлением о розыске в дежурную часть отдела полиции № 10 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» обратилась мать пропавшего, — сообщают КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Вместе с этим, близкие взволнованы состоянием здоровья мужчины — ему может быть необходима медицинская помощь.
ПРИМЕТЫ
В день исчезновения Алексей Бетин был одет в черную куртку с капюшоном, брюки темно-синего цвета и черные ботинки. На вид мужчине 25 лет, рост около 175 см. Волосы русые, стрижка короткая, телосложение среднее.