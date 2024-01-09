Суд отложил прения по делу бывшего краевого вице-премьера

Елена Лопаева и бывший директор фонда «Содействие — XXI век» Елена Найданова обвиняются в растрате 67,7 млн руб., выделенных частными спонсорами для нужд организации. Первоначально они обвинялись в мошенничестве и заключили досудебные соглашения, которые затем были расторгнуты. Cвоей вины они не признали. В июле госпожа Найданова скрылась и была объявлена в розыск.