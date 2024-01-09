Фейковые угрозы о нападениях коснулись только школ Иркутска

Недавно социальные сети и мессенджеры облетела информация об анонимных тг-каналах (18+) якобы с угрозами о готовящихся нападениях на школы Иркутска. Как подчеркнул на пресс-конференции заместитель начальника управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Иркутской области Александр Костюк, эта информация коснулась только учебных учреждений столицы Приангарья и оказалась недостоверной. Тем не менее вблизи учебных учреждений дежурят наряды полиции, пишет ИА IrkutskMedia.