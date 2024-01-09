Фейковые угрозы о нападениях коснулись только школ Иркутска

Недавно социальные сети и мессенджеры облетела информация об анонимных тг-каналах (18+) якобы с угрозами о готовящихся нападениях на школы Иркутска. Как подчеркнул на пресс-конференции заместитель начальника управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Иркутской области Александр Костюк, эта информация коснулась только учебных учреждений столицы Приангарья и оказалась недостоверной. Тем не менее вблизи учебных учреждений дежурят наряды полиции, пишет ИА IrkutskMedia.
«Оперативные службы выявили такую информацию. Она оказалась фейковой. Сообщения коснулись только Иркутска. Автор устанавливается. В целях профилактики наружные наряды приближены к школам, учебных заведениям», — отметил Александр Костюк.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что за анонимными угрозами школам Иркутска тянется украинский след. По словам источника, знакомого с ситуацией, данные сообщения призваны посеять панику и не имеют под собой оснований — фейки.
Между тем департаментом образования Иркутска информация, которая обсуждается в чатах мессенджеров, доведена до директоров учебных учреждений. С целью профилактики во всех образовательных организациях усилят пропускной режим.