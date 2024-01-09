В Хибинах погибли двое туристов из Петербурга

Тела туристов были обнаружены в понедельник, 8 января, в районе ущелья Рамзай на горе Петрелиус горного массива Хибины. В СУ СКР по Мурманской области проводится процессуальная проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы.



Днем 8 января в Хибинах сошла лавина, сообщили в региональном управлении МЧС. По информации МЧС, во время схода лавины двое мужчин из Петербурга ехали на снегоходах в составе незарегистрированной туристской группы и попали под снежные завалы. В МЧС организовали поисковую операцию, в которой участвовали 51 спасатель и 29 единиц техники.



