Тела туристов были обнаружены в понедельник, 8 января, в районе ущелья Рамзай на горе Петрелиус горного массива Хибины. В СУ СКР по Мурманской области проводится процессуальная проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Днем 8 января в Хибинах сошла лавина, сообщили в региональном управлении МЧС. По информации МЧС, во время схода лавины двое мужчин из Петербурга ехали на снегоходах в составе незарегистрированной туристской группы и попали под снежные завалы. В МЧС организовали поисковую операцию, в которой участвовали 51 спасатель и 29 единиц техники.
В Хибинах погибли двое туристов из Петербурга
В результате схода лавины в Хибинах погибли двое мужчин из Санкт-Петербурга, 1975 и 1969 годов рождения, сообщили в СУ СКР по Мурманской области.
Тела туристов были обнаружены в понедельник, 8 января, в районе ущелья Рамзай на горе Петрелиус горного массива Хибины. В СУ СКР по Мурманской области проводится процессуальная проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы.