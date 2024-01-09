В Самарской области мусоровоз снес трубу и оставил без газа почти 600 человек

В Самарской области в понедельник, 8 января 2024 года, в Сергиевском районе местные жители остались без газа и отопления на несколько часов. Мусоровоз повредил газопровод низкого давления диаметром 100 миллиметров в поселке Серноводск. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Мусоровоз зацепил трубу газопровода на улице Революции в районе дома № 49. Сообщение об инциденте поступило в 13:10.
В результате без газа остались 346 жителей четырех многоквартирных домов. Кроме того, от отопления и газоснабжения оказались отрезанными 90 частных домов, где проживают 243 человека, среди которых 11 детей.
К счастью, деятельность социально-значимых объектов не пострадала.
Восстановительные работы провели в тот же день. Нормальное газоснабжение для пострадавших жителей Сергиевского района возобновили к 21:40.