В Самарской области мусоровоз снес трубу и оставил без газа почти 600 человек

В Самарской области в понедельник, 8 января 2024 года, в Сергиевском районе местные жители остались без газа и отопления на несколько часов. Мусоровоз повредил газопровод низкого давления диаметром 100 миллиметров в поселке Серноводск. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.