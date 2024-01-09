Машина с людьми провалилась под лед в Актюбинской области

Как сообщается на официальном сайте ДЧС Актюбинской области, в Шалкаре 8 января в 15.52 утонул легковой автомобиль «ВАЗ-2110». Он оказался подо льдом на озере Шалкар. В салоне автомобиля находились трое мужчин.
Двое мужчин 1980 и 1971 года рождения смогли выбраться на берег своими силами. Спасатели разместили их в передвижном временном отопительном пункте. Медицинская помощь им не требовалась. Третий мужчина 1972 года рождения утонул. В 17.45 сотрудники извлекли его тело.
В конце 2023 года внедорожник провалился под лед на озере в Акмолинской области. Рыбаки, ехавшие на Land Cruiser Prado, чуть не утонули вместе с автомобилем. Прибывшие на место спасатели смогли вытащить машину с помощью специальной техники. Обошлось без жертв и пострадавших.
Также двое мужчин ушли под лед в Костанайской области. Их спасли быстро прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, которым пришлось нырять в ледяную воду. Пострадавших забрала скорая помощь.
Меры безопасности на льду
Спасатели напоминают, что безопасная толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров для прохода людей и не менее 25 сантиметров для организации проезда автомобилей.
При нахождении на льду не допускается:
- выходить на тонкие и неокрепшие участки;
- собираться группами на отдельных (опасных) участках;
- приближаться к промоинам, трещинам, прорубям во льду;
- выезжать на транспортных средствах на лед вне границ мест, отведенных для переправ;
- разводить огонь;
- пробивать две лунки на расстоянии менее 20 сантиметров, а пары лунок — на расстоянии менее 2 метров от другой пары лунок; оставлять на льду снасти и мусор.