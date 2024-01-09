Машина с людьми провалилась под лед в Актюбинской области

В конце 2023 года внедорожник провалился под лед на озере в Акмолинской области. Рыбаки, ехавшие на Land Cruiser Prado, чуть не утонули вместе с автомобилем. Прибывшие на место спасатели смогли вытащить машину с помощью специальной техники. Обошлось без жертв и пострадавших.