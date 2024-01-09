Семья сотрудника посольства Финляндии пострадала в страшном ДТП на М-11

Напомним, крупное ДТП произошло накануне около 14:45 на 526-м километре магистрали М-11 «Нева». По предварительным подсчётам, там столкнулись около 50 машин. Четыре человека погибли — среди них 30-летняя женщина и её годовалый ребёнок. В МЧС сообщили, что в общей сложности пострадали 20 человек, травмированы 16, из них пятеро детей.