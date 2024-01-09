Семья сотрудника посольства Финляндии пострадала в страшном ДТП на М-11

Среди пострадавших в массовом ДТП на трассе М-11 между Петербургом и Москвой, где столкнулись около 50 машин, погибли люди и были травмированы несовершеннолетние, также оказались трое детей и супруга советника по культуре посольства Финляндии Юсси Палмэн. Это выяснили РЕН ТВ.
По данным издания, родители от госпитализации детей отказались — вероятно, серьёзных травм удалось избежать. О состоянии жены дипломата информации пока нет.
Напомним, крупное ДТП произошло накануне около 14:45 на 526-м километре магистрали М-11 «Нева». По предварительным подсчётам, там столкнулись около 50 машин. Четыре человека погибли — среди них 30-летняя женщина и её годовалый ребёнок. В МЧС сообщили, что в общей сложности пострадали 20 человек, травмированы 16, из них пятеро детей.
По данным 78.ru, пострадавших детей доставили в детскую областную больницу Великого Новгорода. Трёхлетний мальчик, у которого в ДТП погибла мать, жив, здоров и временно отправлен в детский дом. Восьмилетняя девочка, в тяжёлом состоянии доставленная в больницу санавиацией, госпитализирована. Остальных детей отпустили домой — на амбулаторное лечение.
По факту массовой аварии с гибелью людей возбуждено уголовное дело. Сейчас следственный комитет устанавливает, какая организация занималась обслуживанием трассы и следила за её состоянием. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Новгородской области Николаю Супруну представить доклад о ходе расследования.
«Будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, допустивших нарушения требований действующего законодательства по содержанию автодороги в зимний период», — рассказали в ведомстве.
По данным УГИБДД УМВД России по Новгородской области, в настоящее время движение на трассе М-11 «Нева» восстановлено.
К слову, в Автодоре пообещали, что водителям, попавшим в затор на М-11 в период ДТП, начислят 12000 бонусных баллов, что эквивалентно скидке 15% на 2 месяца. Оплата за участок, где произошла авария, не взимается. Подробнее о трагедии на М-11, можно прочитать в материале spb.aif.ru.