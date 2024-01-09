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В Славянском районе произошел разлив нефти на железной дороге

В Славянском районе вечером 8 января произошел разлив нефтепродуктов на железнодорожном полотне на отрезке от станции «Полтавская» до станции «Протока».

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте работают пожарные, сотрудники Новороссийской транспортной прокуратуры и другие специалисты.

«В результате происшествия задержки железнодорожных сообщений не допущено», — говорится в сообщении.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекли 25 человек и семь единиц спецтехники.

Анастасия Донскова.

экология