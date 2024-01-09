В Славянском районе произошел разлив нефти на железной дороге

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.



На месте работают пожарные, сотрудники Новороссийской транспортной прокуратуры и другие специалисты.



«В результате происшествия задержки железнодорожных сообщений не допущено», — говорится в сообщении.



К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекли 25 человек и семь единиц спецтехники.



Анастасия Донскова.