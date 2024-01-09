Нулевая видимость: как трасса «Дон» пережила ночную метель

На поездку из Каменска-Шахтинского в Ростов придется потратить восемь часов из-за сильного снегопада. На трассе организовано мобильное патрулирование службами ЧС. Развернули пять пунктов обогрева и питания. Подвоз воды и продуктов питания организован на 979 км автомагистрали М-4 «Дон».