Нулевая видимость: как трасса «Дон» пережила ночную метель

«Для расчистки дороги на 979 км автомагистрали М-4 “Дон’задействована спецтехника и автомобильные тягачи. Экипажам ГИБДД поручено оказывать всю необходимую помощь застрявшим в пробках”, — сообщил губернатор Василий Голубев.
На трассе застрял автобус с детьми, которые ехали в Белую Калитву, но их сопроводили в Зеврево на ночевку.
На поездку из Каменска-Шахтинского в Ростов придется потратить восемь часов из-за сильного снегопада. На трассе организовано мобильное патрулирование службами ЧС. Развернули пять пунктов обогрева и питания. Подвоз воды и продуктов питания организован на 979 км автомагистрали М-4 «Дон».
Утром были сняты ограничения на дорогах «Морозовск-Цимлянск-Волгодонск» и «Кашары-Первомайское-Милютинская-Морозовск». Кроме того, отменены запреты на дороге «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск».
В Ростове коммунальная техника работала всю ночь, устраняя последствия снегопада: 167 единиц техники вывезли около трех тысяч тонн снега. К пяти часам на улицы вышло 180 единиц техники, сообщил мэр Алексей Логвиненко.
Ранее сообщалось, что на трассе в Ростовской облатси обнаружили тело журналиста.