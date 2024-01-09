Мать и отчима подозревают в убийстве 14-летней школьницы в Талдыкоргане

По информации полицейских, тело разыскиваемой 14-летней школьницы найдено в горах у Текели.
Они отметили, что расследование находится на особом контроле МВД. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Назначены необходимые экспертизы.
«28 декабря полицейским Талдыкоргана поступила информация об исчезновении 14-летней школьницы. Выяснилось, что подросток не посещает занятия с начала ноября. Инициировав оперативно-розыскные мероприятия, полицейские выдвинули версию, что девочка могла стать жертвой преступления», — рассказали в Департаменте полиции области Жетысу.
Напомним, все это время поиском девочки занимались полицейские, которым оказывали содействие военнослужащие национальной гвардии и волонтеры.