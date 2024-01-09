Мать и отчима подозревают в убийстве 14-летней школьницы в Талдыкоргане

«28 декабря полицейским Талдыкоргана поступила информация об исчезновении 14-летней школьницы. Выяснилось, что подросток не посещает занятия с начала ноября. Инициировав оперативно-розыскные мероприятия, полицейские выдвинули версию, что девочка могла стать жертвой преступления», — рассказали в Департаменте полиции области Жетысу.