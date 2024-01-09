Как автобус провалился в воронку: глава МЧС раскрыл подробности

«Никто в темноте даже не видел, что это провал. Оператор — единственный человек, по чьему вызову спасатели прибыли на место, только он очевидец. Все будет в результате проведения комиссии выяснено. Сейчас комиссия создана, председателем ее является заместитель председателя Комитета промышленной безопасности МЧС. Он находится там постоянно на месте. Там находился на месте и мой вице-министр Мереке Пшембаев. Там постоянно находится аким области. Я тоже в ближайшее время туда выеду. Никакой тайны нет, все открыто, результаты комиссии, когда будут готовы, мы о них сообщим».