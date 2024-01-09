Двоих белорусов судят за поджог электропоезда в Московской области

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Московский областной суд начал слушания материалов уголовного дела о диверсии, которая была совершена в железнодорожном депо Орехово-Зуево, сообщило издание «Коммерсант».
Как стало известно, уроженцы Беларуси 20-летний Артем Бресский и 19-летний Кирилл Басько по заданию СБУ 22 декабря 2022-го подожгли кабину электровоза ВЛ 10 на территории железнодорожного депо Орехово-Зуево. Происходящее они сняли на видео и отправили заказчику Юрию.
«За эту акцию, по материалам дела, подсудимые получили от представителя украинской разведки 65 тысяч (российских — Sputnik) рублей».
Отмечается, что фигуранты дела через пару дней после поджога купили две канистры с бензином и спрятали их в хостеле, где обычно ночевали. Спрятанное обнаружила уборщица и рассказала о находке хозяевам хостела, а те — в полицию.
Злоумышленников задержали на станции Москва-Курская. Изначально им предъявили обвинение по ч. 2. ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога, повлекшие тяжкие последствия), но, как только следствие обнаружило, что Бресский и Басько действовали по заданию СБУ, расследованием занялись сотрудники следственного управления УФСБ по Москве и области.
Обвинение переквалифицировали на пункты п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору, причинившая значительный имущественный ущерб). Санкция данной статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.
Фигуранты дела признали вину и сотрудничали со следствием, рассчитывая на более мягкое наказание.
Во время предварительных слушаний, которые прошли в конце декабря 2023 года, адвокаты подсудимых ходатайствовали о рассмотрении дела коллегией из трех судей. Защита считает, что так будет обеспечена максимальная объективность.
Рассмотрение материалов по делу в суде началось ровно через год после задержания фигурантов.