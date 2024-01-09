Воронежцев предупредили об опасных зарядных устройствах

Полицейские предупредили воронежцев об опасных зарядных устройствах типа powerbank, данные МВД Медиа.
Речь о внешних аккумуляторах, которые можно встретить в общественных местах. Дело в том, что через эту систему может проходить не только зарядка, но и передача вредоносных ПО.
Чтобы избежать нежелательных последствий при подзарядке телефона, стоит придерживаться следующих правил:
- использовать собственные зарядные устройства;
- использовать USB-кабель, предназначенный только для зарядки;
- не пользоваться зарядкой, которая при подключении запрашивает разрешение на установку ПО;
- не принимайте powerbank от незнакомых людей.