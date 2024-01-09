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Воронежцев предупредили об опасных зарядных устройствах

Речь о powerbank, которые располагаются в общественных местах.

Полицейские предупредили воронежцев об опасных зарядных устройствах типа powerbank, данные МВД Медиа.

Речь о внешних аккумуляторах, которые можно встретить в общественных местах. Дело в том, что через эту систему может проходить не только зарядка, но и передача вредоносных ПО.

Чтобы избежать нежелательных последствий при подзарядке телефона, стоит придерживаться следующих правил:

  • использовать собственные зарядные устройства;
  • использовать USB-кабель, предназначенный только для зарядки;
  • не пользоваться зарядкой, которая при подключении запрашивает разрешение на установку ПО;
  • не принимайте powerbank от незнакомых людей.