Воры выломали сейф в квартире на юге Петербурга. Ушли миллионерами

Подсчитывать убытки накануне пришлось 34-летнему директору петербургской фирмы, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 января. Из квартиры на улице Решетникова исчезли 350 тысяч рублей и ювелирные украшения, которые хозяева хранили в тумбочке. Накопления в долларах держали в оборудованном в стене сейфе, но и он не стал преградой для гостей с ломом. Оттуда пропали 20 тысяч.