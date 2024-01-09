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Тысячи жителей Новосибирской области остались без света из-за непогоды

НОВОСИБИРСК, 9 января, ФедералПресс. Свыше 6,6 тысячи жителей Новосибирской области остались без электроэнергии из-за ураганного ветра. Восстановительные работы проводятся. Об этом сообщили в компании «Региональные энергетические сети».

«Под отключение в результате непогоды попали населенные пункты в таких районах как Искитимский, Болотнинский, Ордынский, Черепановский и Тогучинский. Было привлечены аварийные бригады и 15 аварийной техники», — сообщили в компании.

Полностью восстановить потребителям электроснабжение планируют днем 9 января.

В сибирской столице бушует ураганный ветер. Горожане отмечают, что на улице невыносимо находиться.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Алтайском крае мощный ветер снес рейсовый автобус.

ЖКХ