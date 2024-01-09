Тысячи жителей Новосибирской области остались без света из-за непогоды

«Под отключение в результате непогоды попали населенные пункты в таких районах как Искитимский, Болотнинский, Ордынский, Черепановский и Тогучинский. Было привлечены аварийные бригады и 15 аварийной техники», — сообщили в компании.
Полностью восстановить потребителям электроснабжение планируют днем 9 января.
В сибирской столице бушует ураганный ветер. Горожане отмечают, что на улице невыносимо находиться.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Алтайском крае мощный ветер снес рейсовый автобус.