Экс-замминистра здравоохранения Самарской области внесли в реестр уволенных из-за утраты доверия

Закон о создании реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия, вступил в силу в январе 2018 года. С тех пор список регулярно обновляют. Последними в 2023 г. из Самарской области в него попали полицейские. Это Анастасия Савельева из группы по делам несовершеннолетних ОМВД Безенчукского района, инспектор ДПС 2 взвода 3 роты 1 батальона из УМВД Самары Алексей Моисеев и Татьяна Солдаткина — теперь уже бывший начальник отдела по вопросам миграции ОП по Красноглинскому району Самары ГУ МВД России по Самарской области.