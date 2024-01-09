Солиста группы «Щенки» задержали в Пулково, он собирался покинуть Россию после концерта в носке

Максим Тесли был доставлен в полицию Калининского района, где его привлекли к административной ответственности и поместили в камеру. По данным «Фонтанки», с утра с ним проводятся процессуальные действия, после чего он будет передаваться в СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.