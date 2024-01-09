Белоруску задержали в Польше по подозрению в шпионаже

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши по решению прокурора задержали в Варшаве белоруску, сообщили в пресс-службе Национальной прокуратуры.
Польские спецслужбы обвинили ее в разведке и заключили под стражу на три месяца. Теперь белоруске грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в шпионской деятельности.
«Результаты расследования свидетельствуют о том, что женщина вела шпионскую деятельность в пользу белорусской спецслужбы — Комитета государственной безопасности Республики Беларусь».
По данным ведомства, в ходе расследования было установлено, что белоруска на протяжении нескольких месяцев предоставляла КГБ информацию о членах белорусской диаспоры, проживающих на территории Польши.
Сотрудники Агентства внутренней безопасности провели обыски, допросили свидетелей и изъяли носители информации в нескольких польских городах.
Сейчас гражданке Беларуси предъявлено обвинение в деятельности в пользу иностранной разведки против Республики Польша, квалифицируемое по ст. 130 § 1 Уголовного кодекса.