Из-за аварии без тепла и света остался поселок под Екатеринбургом

Он уточнил, что планируется вскрыть теплотрассу в районе ул. Строителей, 2. За последние дни это не первая крупная коммунальная авария в Свердловской области. Вечером 8 января из-за поломки котла на ТЭК «Чкаловская» в 234 домах на Уктусе и Вторчермете пропало тепло. Жители ночевали без теплоснабжения, которое было восстановлено только к утру сегодня.