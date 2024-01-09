Из-за аварии без тепла и света остался поселок под Екатеринбургом

Как написал в своем telegram-канале глава Березовского Евгений Писцов, электроснабжение было восстановлено в 17:28. Попытка запуска котельной привела к тому, что оборудование переключилось на работу в аварийном режиме из-за падения давления на обратке. Котельную пришлось переводить на ручное управление.
«Для сохранения температуры теплоносителя в системе работают один котел и один циркуляционный насос. Фиксируется утечка. Место утечки найти пока не удается: парения на сетях нет, колодцы, подвалы МКД сухие. Сегодня с утра организован поквартирный обход старшими по домам и УК. Дополнительно работают специалисты с тепловизорами и течеискателем», — написал Писцов.
Он уточнил, что планируется вскрыть теплотрассу в районе ул. Строителей, 2. За последние дни это не первая крупная коммунальная авария в Свердловской области. Вечером 8 января из-за поломки котла на ТЭК «Чкаловская» в 234 домах на Уктусе и Вторчермете пропало тепло. Жители ночевали без теплоснабжения, которое было восстановлено только к утру сегодня.