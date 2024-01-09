В Приангарье гулявший без хозяина ротвейлер напал на ребенка

Ротвейлер, находившийся на улице без владельца, кинулся на ребенка и укусил его. Об инциденте, который произошел 5 января, рассказал в своем Telegram-канале мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов: «Мальчика спас подросток, который на счастье оказался поблизости».
Врачи скорой помощи оказали пострадавшему дошкольнику помощь. Сейчас его состояние не внушает медикам опасений. Этого нельзя сказать об агрессивном псе, который оказался отнюдь не бродячим. «У собаки есть хозяин; вопреки правилам безопасности он отправил животное на самовыгул. Будем разбираться с этой ситуацией. Готовы оказать всяческую помощь родителям мальчика», — заверил глава района.
Сегодня в областной прокуратуре проинформировали, что проверка, связанная с нападением собаки на малыша, поставлена на контроль.