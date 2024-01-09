В Приангарье гулявший без хозяина ротвейлер напал на ребенка

Врачи скорой помощи оказали пострадавшему дошкольнику помощь. Сейчас его состояние не внушает медикам опасений. Этого нельзя сказать об агрессивном псе, который оказался отнюдь не бродячим. «У собаки есть хозяин; вопреки правилам безопасности он отправил животное на самовыгул. Будем разбираться с этой ситуацией. Готовы оказать всяческую помощь родителям мальчика», — заверил глава района.