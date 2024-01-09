Девушку осудили за убийство любовника и подруги в Шымкенте

Пострадавшая женщина была госпитализирована, однако ее ранение оказалось смертельным. Подозреваемая была задержана в тот же день. Свою вину она признала, лишь отметив, что погибшие сами ее спровоцировали. Приговором суда ей назначено наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии средней безопасности. Решение суда пока не вступило в законную силу.