В Самаре на Стара-Загоре сгорели три автомобиля

В понедельник, 8 января, в Кировском районе Самары произошло возгорание трех автомобилей.
На улице Стара-Загора, 222, вспыхнули и загорелись «Тойота», «Калина» и «ГАЗель». Видео горящих машин выложили в «ЧП Самара — Telegram».
В социальных сетях со ссылкой на ГУ МЧС России по Самарской области рассказали, что пожарные были вызваны в 12:53. На место возгорания были направлены десять пожарных на десяти пожарных машинах. Пожар был потушен в считанные минуты — к 13:07. Люди не пострадали. Причина возгорания автомобилей не сообщается.
Пользователи выразили сочувствие владельцам сгоревших машин: «Терпение хозяевам машин не дай Бог никому такое испытать». По мнению некоторых, машины могли загореться из-за автозапуска. Обсуждая случившееся, самарцы поинтересовались — страховой ли это случай?
Ранеее неоднократно сообщалось о возгорании автомобилей, как стоящих, так и в движении.