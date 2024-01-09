В Самаре на Стара-Загоре сгорели три автомобиля

В социальных сетях со ссылкой на ГУ МЧС России по Самарской области рассказали, что пожарные были вызваны в 12:53. На место возгорания были направлены десять пожарных на десяти пожарных машинах. Пожар был потушен в считанные минуты — к 13:07. Люди не пострадали. Причина возгорания автомобилей не сообщается.