Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Воронеже автобусы не вышли на линию из-за аномальных морозов

Мэрия поставила перевозчикам задачу усилить контроль за выпуском транспорта.
Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 86% 766 мм рт. ст. +4°

Во вторник, 9 января, в утренний час пик управлением транспорта мэрии Воронежа были зафиксированы перебои в работе автобусов на городских маршрутах. По информации, переданной перевозчиками, часть машин не смогла выйти на линию по техническим причинам.

Речь, в том числе, идет о промерзании конденсата в пневматической системе, а также о некачественном топливе.

Общий недовыпуск составил почти 10%, сообщили в управлении транспорта.

— Транспортные компании пытаются вывести подвижной состав на линию, однако пассажиры, тем более с учетом погодных условий, не должны ощущать этот дискомфорт на себе. Поставили задачу усилить контроль выпуска на всех направлениях, при существенном снижении температур — обеспечить ночной прогрев двигателей автобусов, чтобы утром они уже были готовы к работе без перебоев, — заявил руководитель управления Максим Захаров.

Единый оператор городских пассажирских перевозок ведет точечную работу с транспортными компаниями, внося локальные корректировки в графики для сокращения интервалов между автобусами. В мэрии принесли горожанам извинения за вынужденные неудобства.

Как сообщало РИА «Воронеж», сейчас в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с аномальными морозами. Установлен оранжевый уровень погодной опасности. Срок действия предупреждения продлен до 3:00 среды, 10 января.

Тем не менее, уже днем в среду ожидается значительное потепление, а в четверг температура в областном центре может приблизиться к нулю.