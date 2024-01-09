В Воронеже автобусы не вышли на линию из-за аномальных морозов

— Транспортные компании пытаются вывести подвижной состав на линию, однако пассажиры, тем более с учетом погодных условий, не должны ощущать этот дискомфорт на себе. Поставили задачу усилить контроль выпуска на всех направлениях, при существенном снижении температур — обеспечить ночной прогрев двигателей автобусов, чтобы утром они уже были готовы к работе без перебоев, — заявил руководитель управления Максим Захаров.