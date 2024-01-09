В Воронеже автобусы не вышли на линию из-за аномальных морозов

Во вторник, 9 января, в утренний час пик управлением транспорта мэрии Воронежа были зафиксированы перебои в работе автобусов на городских маршрутах. По информации, переданной перевозчиками, часть машин не смогла выйти на линию по техническим причинам.
Общий недовыпуск составил почти 10%, сообщили в управлении транспорта.
— Транспортные компании пытаются вывести подвижной состав на линию, однако пассажиры, тем более с учетом погодных условий, не должны ощущать этот дискомфорт на себе. Поставили задачу усилить контроль выпуска на всех направлениях, при существенном снижении температур — обеспечить ночной прогрев двигателей автобусов, чтобы утром они уже были готовы к работе без перебоев, — заявил руководитель управления Максим Захаров.
Единый оператор городских пассажирских перевозок ведет точечную работу с транспортными компаниями, внося локальные корректировки в графики для сокращения интервалов между автобусами. В мэрии принесли горожанам извинения за вынужденные неудобства.
Как сообщало РИА «Воронеж», сейчас в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с аномальными морозами. Установлен оранжевый уровень погодной опасности. Срок действия предупреждения продлен до 3:00 среды, 10 января.
Тем не менее, уже днем в среду ожидается значительное потепление, а в четверг температура в областном центре может приблизиться к нулю.