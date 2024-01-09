В Приморье перед судом предстанет мужчина, сжёгший свою знакомую

В Анучинском районе ранее судимый мужчина обвиняется в убийстве своей знакомой, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.
По данным ведомства, 5 октября 2023 года 33-летний фигурант вместе со своей 32-летней знакомой распивали спиртные напитки на на берегу реки «Арсеньевка» в селе Анучино. Позже между ними вспыхнула ссора, в ходе которого обвиняемый задушил женщину. С целью скрыть следы преступления, мужчина переместил тело погибшей на заднее сиденье автомобиля и поджёг машину. В тот же день автомобиль обнаружили местные жители.
«В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что к совершению преступления причастен знакомый потерпевшей, ранее судимый за преступление против жизни и здоровья местный житель. Именно с ним ее видели в последний раз. В отношении фигуранта было проведено полиграфическое исследование, под давлением неопровержимых улик он признался в содеянном», — говорится в сообщении ведомства.
Проведена проверка показаний на месте, в ходе которой мужчина рассказал и показал механизм своих действий. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.