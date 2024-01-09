В Приморье перед судом предстанет мужчина, сжёгший свою знакомую

По данным ведомства, 5 октября 2023 года 33-летний фигурант вместе со своей 32-летней знакомой распивали спиртные напитки на на берегу реки «Арсеньевка» в селе Анучино. Позже между ними вспыхнула ссора, в ходе которого обвиняемый задушил женщину. С целью скрыть следы преступления, мужчина переместил тело погибшей на заднее сиденье автомобиля и поджёг машину. В тот же день автомобиль обнаружили местные жители.