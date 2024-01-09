В микрорайоне Космонавтов в Дмитрове частично возобновили подачу отопления

«В школу, детский сад и 22 многоквартирных дома уже возобновлена подача отопления и горячего водоснабжения», — написал он в Telegram-канале.
Поночевный добавил, что аварийно-восстановительные работы продолжаются. В настоящее время без отопления остаются восемь домов. Работы планируется завершить в кратчайшие сроки.
По словам Поночевного, ситуацию он держит на личном контроле и обещает оповещать жителей о ходе ремонтных работ.
Утром 9 января глава муниципалитета сообщил, что в микрорайоне Космонавтов на теплосети от котельной образовалась утечка. Для выполнения работ была приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения.