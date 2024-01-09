В микрорайоне Космонавтов в Дмитрове частично возобновили подачу отопления

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Более чем в 20 многоквартирных домах, а также в школе и детском саду в микрорайоне Космонавтов Дмитровского округа возобновили подачу отопления и горячего водоснабжения после аварии на теплосети, проинформировал глава муниципалитета Илья Поночевный.