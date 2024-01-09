В Узбекистане предложили ужесточить ограничения на рекламу энергетиков

ТАШКЕНТ, 9 янв — РИА Новости. В Узбекистане планируется ужесточить ограничения на рекламу нездоровой пищи, энергетических напитков и биологически активных веществ, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
«В соответствии с проектом стратегии “Здоровье населения-2030” будут ужесточены требования и ограничения на рекламу нездоровой пищи и напитков, детского питания и энергетиков, лекарственных средств, биологически активных веществ».
В ведомстве уточняют, что в Узбекистане планируется обеспечить здоровое питание в системе дошкольного и школьного образования, сократив ожирение среди детей и молодежи на 30%.
Также предусматривается утверждение перечня продуктов, не рекомендованных для детей и молодежи в образовательных учреждениях, в том числе продуктов с высоким содержанием сахара, соли, вкусовых и красящих добавок и сокращение их потребления, добавили в пресс-службе.
В Узбекистане с апреля 2019 года действует запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним, а также введен запрет на рекламу энергетиков в электронных СМИ с 07.00 до 22.00.