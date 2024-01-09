В Узбекистане предложили ужесточить ограничения на рекламу энергетиков

Также предусматривается утверждение перечня продуктов, не рекомендованных для детей и молодежи в образовательных учреждениях, в том числе продуктов с высоким содержанием сахара, соли, вкусовых и красящих добавок и сокращение их потребления, добавили в пресс-службе.