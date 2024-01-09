Спецоперацию провели в Акмолинской области (видео)

«Установлено, что мужчина проживает в столице и за несколько дней до задержания через мобильное приложение стал курьером. По полученной от куратора инструкции закладки он должен был распространять на территории Кокшетау. С этой целью он и приехал в областной центр», — пояснили в ведомстве.