Квартирная междоусобица закончилась для жителя Хабаровска лишением свободы

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 37-летний фигурант изначально утверждал, что его оговаривают. Тем не менее, доказательства были убедительными. Суд учел имеющуюся непогашенную судимость и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и пять месяцев. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Ему предстоит компенсировать моральный вред потерпевшей и возместить затраты на услуги адвоката в размере 300 тысяч рублей.