Квартирная междоусобица закончилась для жителя Хабаровска лишением свободы

Сначала между жильцами дома случился словесный конфликт, потом мужчина толкнул оппонентку на лестничную клетку, ругался матом и угрожал убить ее. Соседка же, чтобы зафиксировать происходящее, установила видеоглазок. Позже обнаружила, что он заклеен строительным скотчем.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 37-летний фигурант изначально утверждал, что его оговаривают. Тем не менее, доказательства были убедительными. Суд учел имеющуюся непогашенную судимость и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и пять месяцев. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Ему предстоит компенсировать моральный вред потерпевшей и возместить затраты на услуги адвоката в размере 300 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.