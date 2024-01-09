Воронежская пенсионерка отдала аферистам полмиллиона рублей, чтобы спасти дочь от ответственности за лже-ДТП

За 8 января в полицию на действия дистанционных мошенников написали заявления 10 жителей Воронежской области. Потерпевшие в общей сложности лишились более полумиллиона рублей.
62-летняя воронежская пенсионерка стала жертвой аферистов, специализирующихся на стандартной схеме развода про родственника, попавшего в ДТП. Женщине позвонили вечером на мобильник, мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, напугал, что ее дочь попала в аварию и теперь ей грозит серьезный срок. Но тут же собеседник сказал, что родственница может избежать уголовной ответственности, если они заплатят круглую сумму.
Пенсионерка согласилась передать сбережения, и к ней в квартиру на улице Лизюкова приехал мужчина, которому она отдала 470 000 рублей наличными. Через какое-то время женщина позвонила на мобильный дочери, чтобы узнать, чем завершилась ситуация, и та сказала, что ее обманули.