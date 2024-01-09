Воронежская пенсионерка отдала аферистам полмиллиона рублей, чтобы спасти дочь от ответственности за лже-ДТП

62-летняя воронежская пенсионерка стала жертвой аферистов, специализирующихся на стандартной схеме развода про родственника, попавшего в ДТП. Женщине позвонили вечером на мобильник, мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, напугал, что ее дочь попала в аварию и теперь ей грозит серьезный срок. Но тут же собеседник сказал, что родственница может избежать уголовной ответственности, если они заплатят круглую сумму.