По данным главного управления МВД по Нижегородской области, неизвестные выманили у потерпевшей 7,9 млн руб.
В ведомстве сообщили, что нижегородке позвонил якобы офицер правоохранительных органов и убедил ее в том, что некто пытается завладеть ее финансами. Затем звонок перевели на мнимого сотрудника банка, подтвердившего попытку кражи денег. В итоге потерпевшую убедили оформить четыре займа в разных банках и перевести средства на определенные счета.
Полицейские ищут звонивших, им может грозить до десяти лет лишения свободы.
Владимир Зубарев.
Нижегородка перевела телефонным мошенникам 8 млн рублей
Полиция возбудила уголовное дело об особо крупном мошенничестве по обращению нижегородки, ставшей жертвой телефонных мошенников.
По данным главного управления МВД по Нижегородской области, неизвестные выманили у потерпевшей 7,9 млн руб.