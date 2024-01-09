Нижегородка перевела телефонным мошенникам 8 млн рублей

По данным главного управления МВД по Нижегородской области, неизвестные выманили у потерпевшей 7,9 млн руб.



В ведомстве сообщили, что нижегородке позвонил якобы офицер правоохранительных органов и убедил ее в том, что некто пытается завладеть ее финансами. Затем звонок перевели на мнимого сотрудника банка, подтвердившего попытку кражи денег. В итоге потерпевшую убедили оформить четыре займа в разных банках и перевести средства на определенные счета.



Полицейские ищут звонивших, им может грозить до десяти лет лишения свободы.



Владимир Зубарев.