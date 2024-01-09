Завершены поиски пропавшего без вести 26-летнего жителя Иркутского района

В Иркутском районе завершены поиски пропавшего без вести 26-летнего жителя Грановщины. Сообщение о его исчезновении полицейские опубликовали накануне. Известно, что мужчина был найден погибшим. Об этом сообщили сотрудники поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Алексей Бетин найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении в официальной группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Иркутской области, опубликованном в 15:54 9 января.
Напомним, как ранее сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, заявление об исчезновении мужчины в полицию написала его мать. Она рассказала, что в утреннее время 6 января пропавший Алексей Бетин уехал из дома на сером «Фольксвагене» и с тех пор не выходил на связь. Его телефон также был недоступен.