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Прокурор считает смертный приговор Таратуте законным

Решение Верховный суд огласит во второй половине дня вторника и с момента оглашения приговор вступит силу.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Государственный обвинитель Татьяна Гракун попросила Верховный суд оставить в силе приговор обвиняемым в убийстве 3-летнего Семена Таратуты.

Сегодня Верховный суд в апелляционном порядке рассматривает дело в отношении Александра и Анастасии Таратута.

«Наказание соответствует содеянному, приговор обоснованный. Назначенная исключительная мера наказания — смертная казнь — является обоснованной», — заявила прокурор в суде.

Она попросила Верховный суд оставить жалобы на приговор без удовлетворения.