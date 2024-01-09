Прокурор считает смертный приговор Таратуте законным

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Государственный обвинитель Татьяна Гракун попросила Верховный суд оставить в силе приговор обвиняемым в убийстве 3-летнего Семена Таратуты.
Сегодня Верховный суд в апелляционном порядке рассматривает дело в отношении Александра и Анастасии Таратута.
«Наказание соответствует содеянному, приговор обоснованный. Назначенная исключительная мера наказания — смертная казнь — является обоснованной», — заявила прокурор в суде.
Она попросила Верховный суд оставить жалобы на приговор без удовлетворения.