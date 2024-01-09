Два человека погибли после неосторожного обращения с огнем в Ростовской области

Два человека погибли при пожарах в Ростовской области 8 и 9 января. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по донскому региону.
Первый случай произошел в станице Казанской, там на площади в 48 кв. метров выгорел частный дом. Огонь был ликвидирован примерно за полчаса, в период с 3:08 до 3:34 утра. После этого на пепелище нашли тело 69-летнего мужчины.
Второй случай произошел на улице Ильича в Ростове-на-Дону. 55-летний лежачий инвалид, предварительно, отравился продуктами горения и погиб. Пламенем при этом было охвачено всего около 1 кв. метра, все было потушено до прибытия пожарных.
— Возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Жителям Дона следует иметь дома огнетушитель. Также нужно установить пожарный извещатель, который вовремя отреагирует на дым и предупредит об опасности пронзительным звуком, — порекомендовали в МЧС.