В массовой аварии на трассе М-11 пострадали двое петербуржцев

После смертельной аварии на скоростной трассе М-11 «Нева» в Новгородской области в больнице оказались двое жителей Петербурга. В серии аварий столкнулись более полусотни машин.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Новгородской области 9 января, среди пострадавших в аварии — двое петербуржцев: 38-летняя женщина и 25-летний мужчина. Женщина с политравмой была госпитализирована в тяжелом состоянии, мужчина получил ушибы.
Напомним, днем 8 января на 526-м километре трассы М-11 «Нева» столкнулись в общей сложности 66 автомобилей. Четыре человека погибли, в том числе мать с годовалым ребенком. Сообщалось о 17 пострадавших, среди которых тоже есть дети. Трасса была перекрыта в сторону Москвы. Движение на участке восстановили только к утру 9 января.
После аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Во время расследования дадут оценку действиям дорожных служб по уборке трассы.