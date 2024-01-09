В массовой аварии на трассе М-11 пострадали двое петербуржцев

Напомним, днем 8 января на 526-м километре трассы М-11 «Нева» столкнулись в общей сложности 66 автомобилей. Четыре человека погибли, в том числе мать с годовалым ребенком. Сообщалось о 17 пострадавших, среди которых тоже есть дети. Трасса была перекрыта в сторону Москвы. Движение на участке восстановили только к утру 9 января.