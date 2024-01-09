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В горах Южного Урала эвакуировали трёх туристов с травмами и высокой температурой

Помощь потребовалась 28-летнему мужчине с травмой колена, 25-летней девушке с травмой глаза и 33-летней женщине с высокой температурой, которые отдыхали в национальном парке «Таганай». Из-за плохого самочувствия группа не смогла преодолеть обратную дорогу, поэтому обратилась к спасателям. О дальнейшей судьбе путешественников рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
Источник: пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области

Неприятная для туристов история случилась в воскресенье, 7 января.

— На снегоходах спасатели эвакуировали пострадавших до Центральной усадьбы и передали бригаде скорой медицинской помощи, — сообщили в региональной ПСС.

В праздничные выходные на склонах Южного Урала отдыхало действительно большое количество туристов. За каникулы на Таганае побывало более восьми тысяч путешественников из Челябинской и Свердловской областей, Москвы, Курска, Комсомольска-на-Амуре, Ижевска, Волгограда и других городов. А Новый год там встретили 204 человека.

Однако поход — это не только красивые пейзажи, но и непривычные нагрузки и много неожиданностей. Как подготовиться к путешествию и не испортить себе впечатления, «Пчела» рассказывала ранее.