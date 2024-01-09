В горах Южного Урала эвакуировали трёх туристов с травмами и высокой температурой

Неприятная для туристов история случилась в воскресенье, 7 января.
— На снегоходах спасатели эвакуировали пострадавших до Центральной усадьбы и передали бригаде скорой медицинской помощи, — сообщили в региональной ПСС.
В праздничные выходные на склонах Южного Урала отдыхало действительно большое количество туристов. За каникулы на Таганае побывало более восьми тысяч путешественников из Челябинской и Свердловской областей, Москвы, Курска, Комсомольска-на-Амуре, Ижевска, Волгограда и других городов. А Новый год там встретили 204 человека.
Однако поход — это не только красивые пейзажи, но и непривычные нагрузки и много неожиданностей. Как подготовиться к путешествию и не испортить себе впечатления, «Пчела» рассказывала ранее.