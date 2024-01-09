В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО добровольцем Артуром Шарифуллиным

В селе Калтасы простились с Артуром Шарифуллиным, погибшим во время боевых действий в зоне СВО. О гибели бойца сообщил глава районной администрации Забир Габдуллин.
Известно, что военнослужащий принял решение вступить в ряды армии добровольно. Артур Шарифуллин погиб во время выполнения задачи, уточнил руководитель района.
— Он погиб, выполняя боевое задание, защищая будущее нашей страны, до конца оставаясь верным воинскому долгу. Глубокие соболезнования родным и близким, — выразил слова поддержки семей бойца Забир Габдуллин.