Рядом с «Оптимистом» в Омске убили человека

Как сообщили в Следственном комитете по Омской области, в ночь с 8 на 9 января 2024 года на улице Дементьева нашли тело 51-летнего мужчины с признаками насилия. Неподалеку расположен санаторий-профилакторий «Оптимист».
Под подозрение в убийстве попал 36-летний мужчина, его задержали.
«По версии следствия, подозреваемый, используя малозначительный повод, нанес удар ножом в сердце ранее незнакомому потерпевшему, причинив смертельное ранение, от которого мужчина скончался на месте», — сообщили в СУ СКР по Омской области.
Обстоятельства выясняются.