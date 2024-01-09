В Ростовской области завели дело на главу районной администрации

В Ростовской области, в одном из районов, глава местной администрации попал в поле зрения оперативников. Как рассказали в пресс-службе областной ФСБ, чиновника задержали в кабинете в тот момент, когда он брал деньги у предпринимателя. В пресс-службе региональной ФСБ сообщили, что в отношении главы администрации района возбудили уголовное дело по статье «Взятка».