В Ростовской области завели дело на главу районной администрации

В Ростовской области, в одном из районов, глава местной администрации попал в поле зрения оперативников. Как рассказали в пресс-службе областной ФСБ, чиновника задержали в кабинете в тот момент, когда он брал деньги у предпринимателя. В пресс-службе региональной ФСБ сообщили, что в отношении главы администрации района возбудили уголовное дело по статье «Взятка».
Во время расследования «всплыл» еще один эпизод. Оказалось, что перед этим глава районной администрации взял 130 тысяч рублей у другого предпринимателя в обмен на свое покровительство.
Подозреваемого поместили под стражу, расследование уголовного дела продолжается.