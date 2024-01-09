На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области фура слетела в кювет, собрался затор

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области фура слетела в кювет, после чего на проезжей части в сторону донской столицы начала увеличиваться пробка. Об этом в социальных сетях утром 9 января сообщили очевидцы.
По словам людей, авария произошла на 967 километре трассы М-4 «Дон». Сейчас в указанном районе «движение возможно только по одной полосе». Судя по фотографиям с места происшествия, в кювете оказалась фура с полуприцепом-цистерной.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», ДТП случилось недалеко от хутора Русско-Прохоровский. Затор в одну сторону составляет примерно 13,8 км, в другую — 4,56 км (в районе поселка Молодежного).
Напомним, ранее на Дону сообщили о стабилизации дорожной ситуации после непогоды, но отметили, что на отдельных участках трассы М-4 сейчас отмечаются ДТП.