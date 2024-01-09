Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Шойгу оценил потери ВСУ за год более чем в 215 тысяч человек

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Украинская армия в 2023 году потеряла 215 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.
Украина
Источник: AP 2023

«Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения», — сказал глава Минобороны.

Он подчеркнул, что российские военные сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. При этом в украинских войсках наблюдается истощение ресурсов, а результаты на поле боя отсутствуют.

Киевский режим продолжает гнать своих солдат на убой, продолжил Шойгу, выразив уверенность, что это не изменит ситуацию, а только затянет конфликт.

«Продолжим последовательно достигать цели специальной военной операции», — подчеркнул министр.

Правительство Украины в конце декабря внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки.

Шойгу Сергей