Шойгу оценил потери ВСУ за год более чем в 215 тысяч человек

«Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения», — сказал глава Минобороны.
Он подчеркнул, что российские военные сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. При этом в украинских войсках наблюдается истощение ресурсов, а результаты на поле боя отсутствуют.
Киевский режим продолжает гнать своих солдат на убой, продолжил Шойгу, выразив уверенность, что это не изменит ситуацию, а только затянет конфликт.
«Продолжим последовательно достигать цели специальной военной операции», — подчеркнул министр.
Правительство Украины в конце декабря внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки.