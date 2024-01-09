Сотрудника, посадившего ребенка в холодильник, приговорили к 3 годам условно

Напомним, что в 23 августа 2022 года в Новосибирской области 9-летний ребенок попросил сотрудника продуктового магазина по улице Селезнева убрать товар, у которого закончился срок годности. На что тот очень негативно и резко отреагировал. Сотрудник запер ребенка в холодильном складском помещении.