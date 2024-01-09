Сотрудника, посадившего ребенка в холодильник, приговорили к 3 годам условно

Напомним, что в 23 августа 2022 года в Новосибирской области 9-летний ребенок попросил сотрудника продуктового магазина по улице Селезнева убрать товар, у которого закончился срок годности. На что тот очень негативно и резко отреагировал. Сотрудник запер ребенка в холодильном складском помещении.
Уголовное дело в отношении сотрудника магазина начали рассматривать по существу в Дзержинском районном суде.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области, мужчину признали виновным в незаконном ограничении свободы несовершеннолетнего и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на год и шесть месяцев.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, что в Новосибирске устроивший пьяную погоню на каршеринге студент не смог выйти на свободу.