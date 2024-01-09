КИШИНЕВ, 9 янв — РИА Новости. В Молдавии семь населенных пунктов остаются без электричества в результате разгулявшейся на территории страны метели, сообщили во вторник в компании Premier Energy, занимающейся электроснабжением центра и юга республики.
«Благодаря непрерывным работам оперативных групп подавляющее большинство потребителей, оставшихся без электричества из-за непогоды, были снова подключены. По оперативной ситуации в сетях по состоянию на 11.00 (12.00 по мск — ред.) вторника, 9 января, в 7 населенных пунктах по-прежнему частично нет электричества, но работы продолжаются», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Уточняется, что на проводниках ЛЭП по-прежнему большие слои наледи, что продолжает создавать проблемы для электросетей.
В северных и центральных районах Молдавии в ночь на понедельник и весь день бушевали метель и сильный ветер. Движение на нескольких трассах национального значения было затруднено. Школьные зимние каникулы, которые должны были завершиться 9 января, будут продлены на один-два дня для учащихся более чем 1 тысячи учебных заведений в 24 районах страны.