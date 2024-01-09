В Молдавии семь населенных пунктов остаются без электричества

В северных и центральных районах Молдавии в ночь на понедельник и весь день бушевали метель и сильный ветер. Движение на нескольких трассах национального значения было затруднено. Школьные зимние каникулы, которые должны были завершиться 9 января, будут продлены на один-два дня для учащихся более чем 1 тысячи учебных заведений в 24 районах страны.