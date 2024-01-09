СК назвал возможную причину массового ДТП в Новгородской области

Крупнейшее за последнее время ДТП на платной трассе между Москвой и Петербургом произошло в понедельник на 525-м километре: столкнулись 66 грузовых и легковых авто. Четыре человека погибли: два водителя (мужчины 70 и 50 лет) и два пассажира (30-летняя женщина и 9-месячный ребенок) — а пострадали еще 19, из них пятеро детей.
Движение в сторону Москвы пришлось перекрывать на многие часы. Во вторник утром проезд по трассе полностью восстановили.
«Предварительно установлено, что автомобиль Chery под управлением 70-летнего жителя Коврова потерял управление и совершил столкновение с металлическим ограждением. Водитель оказался заблокированным в машине, а его супруга покинула автомобиль, чтобы установить знак аварийной остановки и вызвать помощь», — описывает СУСК начало массовой аварии.
Через некоторое время, однако, ехавшие в попутном направлении автомобили «начали совершать последовательные столкновения с Chery и между собой», в их числе оказался водитель Honda, который, пытаясь уйти от столкновения, также наехал на ограждение.
«Водитель и его супруга покинули автомобиль и вышли на проезжую часть, где стали жертвами ДТП. В машине находилось двое детей, 2021 и 2023 года рождения. 9-месячный ребенок погиб на месте, второй доставлен в больницу», — говорится в релизе.
По предварительным данным, на задней оси Chery были установлены «покрышки, не соответствующие дорожным условиям», что и могло стать причиной первой аварии. Как уточнили РИА Новости в СУСК, на вид шины летние, но могут быть и стертые в ноль зимние. Точку в этом вопросе поставит экспертиза.
Помимо этого, следователи выясняют, насколько качественно подрядчик содержал дорогу. По факту уже возбуждены уголовные дела о нарушении Правил дорожного движения и об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.