СК назвал возможную причину массового ДТП в Новгородской области

Крупнейшее за последнее время ДТП на платной трассе между Москвой и Петербургом произошло в понедельник на 525-м километре: столкнулись 66 грузовых и легковых авто. Четыре человека погибли: два водителя (мужчины 70 и 50 лет) и два пассажира (30-летняя женщина и 9-месячный ребенок) — а пострадали еще 19, из них пятеро детей.