В МЧС раскрыли, сколько домов в Подмосковье остаются без тепла

Напомним, что массовые отключения света, воды и тепла произошли в ряде регионов России за последние дни. Так, самая серьёзная ситуация была в подмосковном Подольске. Напомним, там 5 января более 20 тысяч жителей остались без отопления на фоне аномальных морозов. Причиной инцидента стала авария на теплотрассе. Позднее власти области обвинили в коллапсе коммунальщиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело, уже задержано три человека. Также проблемы с отоплением были в подмосковной Балашихе. В Кремле подчеркнули, что все подмосковные службы оперативно включились в работу по восстановлению отопления.